ESCLUSIVA IN – Longhi | «Dimarco? Magia alla Roberto Carlos Arnautovic…»

(Di martedì 26 settembre 2023) Bruno, giornalista e telecronista, ha parlato ina Inter.News.it. I nerazzurri di Simone Inzaghi non sbagliano un colpo, sono primi in campionato ma devono affrontare il difficile ostacolo Sassuolo. Tra i temi affrontati anche il problema Marko Arnautovic, uscito con l’Empoli per un grave infortunio., si aspettava questo inizio perfetto dell’Inter in campionato? C’era il punto di domanda del derby. Con la campagna acquisti del Milan e il fatto che l’Inter avesse perso sia Lukaku che Dzeko poteva esserci qualche perplessità. Si pensava che i rossoneri non potessero perdere mica tutti i derby, la variante poteva essere quella. Le altre vittorie potevano essere messe in preventivo. Ero fiducioso, con il piccolo dubbio Thuram. Ai primi di agosto hai perso due giocatori del livello di Dzeko e Lukaku e qualche ...