Equitazione | ultima chiamata per l’Italia nella Finale di Nations Cup | in palio un pass per Parigi 2024

(Di martedì 26 settembre 2023) Con la pubblicazione della Master List sono stati fugati gli ultimi dubbi e dunque saranno 13 le squadre che parteciperanno alladellaCup 2023 di salto ostacoli dell’, in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre a Barcellona, in Spagna. Questi 13 quartetti saranno in gara per la conquista del titolo, ma ci sarà una garagara, dato che la manifestazione metterà inl’ultimoolimpico per qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi per il Paese meglio piazzato non ancora qualificato. Delle 13 squadre che parteciperanno alla First Competition saranno 6 quelle alla ricerca del biglietto per, ovvero Italia, USA, Messico, Brasile, Argentina ed Uzbekistan, mentre gli altri 7 ...

L’ Italia chiude in malo modo il proprio percorso nella Europe Division 1 nell’ambito della Jumping Nations Cup 2023 : ad Hickstead , in Gran Bretagna, ...

I due pass olimpici messi in palio agli Europei 2023 di completo dell’ Equitazione , disputati nello scorso fine settimana a Le Pin au Haras, in ...

E’ ormai giunto agli sgoccioli il percorso di qualificazione del salto ostacoli dell’ Equitazione per Parigi 2024: ai Giochi saranno in programma due ...

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - ultima chance per la Nazionale di salto ostacoli. Gli azzurri prenderanno parte alla finale di Nations Cup, in programma ...

Sono stati diramati i convocati dell’Italia per la Finale della Jumping Nations Cup, ultima occasione per qualificare alle Olimpiadi di Parigi 2024 ...

Arriva prima dell'ultima tappa di Nations Cup, in anticipo come era successo per Tokyo 2020 quando il pass era stato ottenuto in occasione degli Europei di Luhmühlen. Questo conferma l'ottimo lavoro ...

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre a Barcellona, in Spagna, si disputerà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell'equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in ...