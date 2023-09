Equitazione | Finale Nations Cup 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario gare a Barcellona

Leggi su oasport

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre a, in Spagna, si disputerà ladellaCupdi salto ostacoli dell', qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l'ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata. Il titolo (con annesso pass olimpico) verrà assegnato domenica 1 ottobre, ma sarà la prima competizione di giovedì 28 settembre a decretare le 8 finaliste. La diretta tv non sarà assicurata, mentre la direttasarà a cura di ClipMyHorse TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell'evento.