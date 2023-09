Entra in psichiatria | muore per «infarto» La famiglia denuncia | «Ha naso e zigomi fratturati» Indagati due infermieri

(Di martedì 26 settembre 2023) Sono due gliper la morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina – l’isola della Laguna Veneta – morto all’ospedale Civile di Venezia dopo essereto nel reparto didi sua spontanea volontà. Si tratta di due, di 19 e 45 anni,mbi residenti nel Veneziano. L’ipotesi di reato nei loro confronti è omicidio preterintenzionale. Accusa, questa, che parrebbe validare l’ipotesi che qualcuno lo abbia picchiato. La morte di Modenese, infatti, è ancora un mistero: ricoverato con il suo consenso il 16 settembre scorso perché si sentiva confuso, il 45enne – che aveva problemi psichici (era invalido civile al 100 per cento) ed era seguito dal Centro di salute mentale dell’Usl 3 – è deceduto 3 giorni dopo per «arresto cardiaco». Questa almeno la prima diagnosi ...

Sono due gli indagati per la morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pellestrina - l'isola della Laguna Veneta - morto all'ospedale Civile di Venezia dopo essere entrato nel reparto didi sua spontanea volontà. Si tratta di due infermieri, di 19 e 45 anni, entrambi residenti nel Veneziano. L'ipotesi di reato nei loro confronti è omicidio preterintenzionale. Accusa, ...

timida e riservata che entra in terapia con l'autrice, nonché psichiatra, in un momento difficile della sua vita, dopo aver letto alcuni suoi libri. Zeynep si rivolge a Gulseren per uscire dalla ...Il “ rancore ” di chi si sentiva “non considerato” dalla moglie, che lo rifiutava da anni; la paura di non riuscire a garantire alla famiglia l’abituale sicurezza economica a causa di un errore sul la ...