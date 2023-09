Ennesimo attraversamento-killer | 10 cinghiali investiti da un’auto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 26 settembre 2023) Ennesima tragedia sfiorata sulla strada statale 7: intorno alle 21:30 di domenica 24 settembre, nel tratto compreso tra i territori di Laterza e Castellaneta, una fulminea invasione stradale diha completamente distruttomobile che transitava in direzione Laterza. Cuore in gola, grande paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’autista del mezzo, una signora sulla cinquantina residente a Castellaneta che in quel momento si stava recando a Laterza: se la caverà con 7 giorni di riposo e cure domiciliari ma l’episodio, l’nel Tarantino, poteva davvero assumere contorni ben più gravi. Diecimorti, tra esemplari adulti e cuccioli, auto ridotta in frantumi. La notizia è stata rilanciata stamane dall’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia e segue, purtroppo, ...