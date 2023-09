Ennesimo attraversamento-killer | 10 cinghiali investiti da un’auto nel Tarantino con nessuna grave conseguenza per l’autista del mezzo

(Di martedì 26 settembre 2023) Taranto. Ennesima tragedia sfiorata sulla strada statale 7: intorno alle 21:30 di domenica 24 settembre, nel tratto compreso tra i territori di Laterza e Castellaneta, una fulminea invasione stradale diha completamente distruttomobile che transitava in direzione Laterza. Cuore in gola, grande paura, ma fortunatamenteperdel, una signora sulla cinquantina residente a Castellaneta che in quel momento si stava recando a Laterza: se la caverà con 7 giorni di riposo e cure domiciliari ma l’episodio, l’nel, poteva davvero assumere contorni ben più gravi. Diecimorti, tra esemplari adulti e cuccioli, auto ridotta in frantumi. La notizia ...

