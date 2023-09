(Di martedì 26 settembre 2023) Tre giorni di spettacoli, performance e anche di corpi. Tre giorni per parlare di cosa significa prendersi cura e di come le pratiche performative contemporanee lo possono mettere in pratica....

Centrale Fies a Dro, in Trentino, ha ospitato nella centrale elettrica, che oggi è anche un centro di ricerca artistico, il programma di "", con artisti come Alessandro Sciarroni, Marco ...Centrale Fies a Dro, in Trentino, ha ospitato nella ex centrale elettrica, oggi centro di ricerca artistico, il programma di "", con artisti come Alessandro Sciarroni, Marco D'Agostin, ...

"Enduring Love", a Centrale Fies la conoscenza è condivisione - Il ... Il Sole 24 ORE

Enduring Love a Centrale Fies dal 21 al 23 settembre Elle Decor

Dro, 26 set. (askanews) - Tre giorni di spettacoli, performance e anche di corpi. Tre giorni per parlare di cosa significa prendersi cura e di come le pratiche performative contemporanee lo possono me ...Natasha Joubert and her high school sweetheart, Enrico Vermaak, as they celebrate eight years of affectionate companionship.