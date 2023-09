Emergenza Granchio Blu | stanziati 10 milioni di euro per proteggere gli allevamenti

(Di martedì 26 settembre 2023) Ulteriori diecidicome misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione deglidi cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9già, un intervento per semplificare l’accesso agli indennizzi, la possibilità di pesca a strascico entro le tre miglia e dialogo costante con le associazioni. Sono questi i pilastri dell’azione di contrasto alla diffusione delBlu illustrati dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in un incontro tenutosi oggi presso il Masaf con le organizzazioni della pesca. Il Ministro Lollobrigida ha voluto incontrare le principali rappresentanze del settore per fare il punto su unache sta provocando danni agli ...

Ecosistema marino in pericolo per i crostacei arrivati - probabilmente - nel Mar Mediterraneo con le navi provenienti dall'Atlantico

Dopo il rinvio causato da una realemeteorologica, adesso è tutto pronto per IT - Alert : il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal dipartimento della Protezione Civile, che consentirà di ...A luglio, Coldiretti ha chiesto e ottenuto lo stato diin occasione dell'incontro che i ... "L'arrivo e la proliferazione delblù. purtroppo non è l'unico esempio di specie aliene che ...

Granchio blu, da emergenza a business internazionale L’Italia e il modello Tunisia Corriere della Sera

Emergenza Granchio Blu: stanziati 10 milioni di euro per proteggere ... Il Faro online

Ulteriori dieci milioni di euro come misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione degli allevamenti di cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9 milioni già stanziati, un intervento pe ...ROMA - Ulteriori dieci milioni di euro come misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione degli allevamenti di cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9 milioni ...