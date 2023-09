(Di martedì 26 settembre 2023) “A fari spenti” è il nuovo singolo della cantante, uscito il 22 settembre 2023 su tutte le piattaforme streaming e negli store online, una canzone electropop prodotta da Zef e Marz e scritta dalla stessa, da Elisa Toffoli, Alessandro Pulga e Stefano Tognini. Ma più che spenti, i fari sembrano invece essersi accesi puntando proprio verso la cantante romana uscita dal talent show Amici di Maria de Filippi nel 2016, che avrebbe scandalizzato il web, posando completamente nuda davanti all’obiettivo con soltanto dei lunghi capelli a coprirle il seno per il lancio della canzone. Una “Venere” pop.senza veli, il web grida allo scandalo La foto in poche ore ha sì incantato i numerosi fan della cantante, ma anche scatenato una quantità di polemiche riassumibili in uno dei tanti commenti negativi ricevuti dagli utenti ...

... perché la nostra ha tutte le carte per fare ben altro: forse Jo Squillo non ha tutti i torti di Maria Francesca Troisi C hecontasse più sul cu*o che sul talento lo abbiamo sempre sospettato,...... perché la nostra ha tutte le carte per fare ben altro: forse Jo Squillo non ha tutti i torti di Maria Francesca Troisi C hecontasse più sul cu*o che sul talento lo abbiamo sempre sospettato,...

Elodie si spoglia e il web la ricopre di critiche - Luce 26 Luce

Elodie si spoglia e scatta la polemica: siamo ancora a questo punto Gay.it

Elodie si spoglia: il lancio promozionale è da capogiro Insomma, abilità canore più bellezza sono la ricetta perfetta per sfondare nel mondo della musica. Elodie è riuscita ad abbinare queste due ...Elodie ha pubblicato il video del suo nuovo singolo "A fari spenti". Nel video la cantante appare un po’ svestita. Da qui in poi il popolo del web si è spaccato. Tra chi è simile a una sensuale "Madre ...