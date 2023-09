Elisoccorso a Origgio | incidente fra auto e moto | 50enne ricoverato

(Di martedì 26 settembre 2023)alle 17 di oggi 26 settembre. Si troverebbe in gravi condizioni ilalla guida di unache si è ferito nella collisione avvenuta sulla trafficata via Per Lainate. Secondo una prima ricostruzione, provenendo da Saronno, è uscita un’dalla traversa all’altezza del semaforo, la via Ottolini, e per il forte ...

Elisoccorso a Origgio, incidente fra auto e moto: grave 50enne Il Notiziario

Elisoccorso in A9 fra Uboldo e Origgio: 4 feriti ilSaronno

ORIGGIO – Momenti di apprensione per un motociclista, dopo che il suo mezzo si era scontato con un’automobile. Il fatto è successo oggi pomeriggio alle 17 in via per Lainate alla ...Si troverebbe in gravi condizioni il 50enne alla guida di una moto che si è ferito nella collisione avvenuta sulla trafficata via Per Lainate ...