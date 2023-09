Eleonora Rocca | “Flessibilità e leadership gentile | così cambia il mondo del lavoro” – INTERVISTA

Leggi su robadadonne

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Global Gender Gap Report condotto dal World Economic Forum (WEF) ci dice che, nel 2022, il divario di genere globale è stato colmato al 68,1%: ciò significa che per raggiungere la parità lavorativa si è passati dai 136 anni del 2021 ai 132 dei dati più recenti, e quindi che ilè tutt’altro che terminato. Complici, tra le altre cose, anche gli anni di pandemia, le donne hanno spesso visto crollare i progressi raggiunti sul posto di, e hanno continuato a essere deputate, per larga parte, alla cura di figli e casa, secondo una concezione decisamente patriarcale e fatta per comparti stagni dele della divisione dei compiti familiari. Insomma, ancora oggi (e il Covid ha solo esasperato una situazione già abbondantemente collaudata) in caso di necessità è molto più facile che siano le donne a rinunciare alla propria ...