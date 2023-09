(Di martedì 26 settembre 2023) Eim ha sottoscritto unper l'acquisizione integrale di, società operante nel senior interim management già attiva in Svizzera, Germania e Austria con i marchi Gronova e Management ...

"Sono molto lieto di aver sceltocome nuovo leader di Magnalia. Questo gruppo internazionale ha una forte cultura imprenditoriale e condivide un posizionamento di mercato simile a quello di ..."Sono molto lieto di aver sceltocome nuovo leader di Magnalia. Questo gruppo internazionale ha una forte cultura imprenditoriale e condivide un posizionamento di mercato simile a quello di ...

Eim sigla accordo per acquisire Magnalia La Sicilia

I PAC, Piani di Accumulo di Capitale, nella gestione liquidità clienti Professione Finanza

Eim ha acquisito Magnalia, società di senior interim management con 40 collaboratori, generando nel 2022 vendite per 28 milioni di franchi svizzeri. L'acquisizione rafforza la leadership paneuropea di ...Eim ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione integrale di Magnalia, società operante nel senior interim management già attiva in Svizzera, Germania e Austria con i marchi Gronova e Management Ang ...