Economia e donne | dalla violenza all’autonomia con il progetto SALVA

(Di martedì 26 settembre 2023) Panificatrice, pasticciera, barista, collaboratrice di cucina e di sala. Sono questi i mestieri che in Sicilia cambieranno il futuro di 36che hanno subìto abusi e violenze. Grazie alla qualifica conseguita con il”, le vittime faranno il loro giro di boa, potranno iniziare un nuovo rapporto di lavoro e diventare indipendenti, incondizionate e libere. Per leche vivono una condizione di totale dipendenza economica, può essere difficile svincolarsi dal contesto di maltrattamento e denunciare familiari, mariti, compagni aggressivi che le tengono spesso in pugno. Ecco perché le azioni concrete come ildi “Sostegno alle Azioni di Lotta contro laper l’Autonomia” – supportato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ...

