Ecomondo 2023 | il nuovo Green Deal Europeo | sfide e opportunità per imprese e startup all’insegna dello sviluppo sostenibile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 settembre 2023) Il 26 e 27 settembre torna la DigitalWeek in cui si parlerà di Transizione Ecologica eEconomy con, Transizione Energetica e Rinnovabili con K.EY – The Energy Transition Expo e di Tecnologie e Forniture per le Superfici con TECNA. Tale iniziativa si rivolge come ogni anno alle comunità nazionali ed internazionali delle manifestazioni che fanno parte della communityTech Insights. Il digital hub che riunisce in unico luogo tutte le manifestazioni della& Tech Division di Italian Exhibition Group, ha poi lo scopo di offrire contenuti digitali durante e anche oltre i periodi di manifestazione. All’interno della due giorni, Italian Exhibition Group segnala l’appuntamento digitale intitolato “ a cura di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Main Partner di ...