“Ecco perché vincono loro” Reazione a Catena | polemica del pubblico sui Rompicapo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)a non finire a. Nel famoso e fortunato programma condotto da Marco Liorni, alla fine hanno vinto i. I ragazzi hanno avuto la meglio contro “i Manici di Scopa” ma in tanti sui social hanno avuto da ridire proprio riguardo questa super intesa vincente dei Dai e Dai. Alla fine i tre ragazzi hanno giocato per una cifra record: 126mila euro. >> “Mi dispiace, ma devi abbandonare la casa”. Grande Fratello 2023, il triste annuncio di Alfonso Signorini Ma alla fine, per ladecisiva, il montepremi è sceso a 31.500 euro. La composizione dell’ultima prova è stata la seguente: “petto, di…..o, ?”. A questo punto i giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, “particolare”. Al termine del gioco ice la fanno e indovinano la ...