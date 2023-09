Ecco perché nonostante tutto il governo durerà L’analisi di Sisci

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) L’Italia è uno spazio geografico schiacciato tra l’Europa l’Africa e l’Asia, quindi se è abile e riesce a sfruttare a proprio vantaggio questa posizione estrae vantaggi da ogni parte. Se viceversa non lo fa, e ha rapporti difficili con i vicini a nord o sud, viene schiacciata tra l’incudine e il martello. Questo è ciò che sembra stia accadendo al Paese con la recente questione dei migranti che per la prima volta da questione prettamente nazionale sta diventando terreno di frizione internazionale. Roma su questo non ha buoni rapporti con Parigi. Di recente ha aperto pubblicamente un fronte polemico con Berlino. La Tunisia è risentitaRoma non concede quello che avrebbe promesso. L’Unione europea (Ue) manca di essere pro attiva sulle questioni di emigrazione italiana. La Libia continua ad essere uno spazio incontrollato dove arrivano tutti i disperati dell’Africa. ...