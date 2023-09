Ecco il mio voto a Giorgia Meloni | Vittorio Sgarbi sconvolge Tiziana Panella

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) "Difficile dare una questo governo". Alla domanda dimette le mani avanti. Ospite della puntata di Tagadà di martedì 26 settembre su La7, il deputato non nasconde che si tratta di "un esecutivo molto legato alle capacità personali del premier, quindi i singoli ministri fanno un ottimo lavoro sul piano delle loro competenze specifiche ma non mi sembra facciano politiche particolari". Per il critico d'arte nonché sottosegretario alla Cultura "la politica è demandata allaa cui do un 9". "9?", chiede a quel punto stupita la conduttrice: "Tutti vorrebberocome professore allora. 9 è unaltissimo". Ma la giustificazione non tarda ad arrivare: "Soprattutto per le ultime mosse". E allora ...