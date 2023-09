Ecco come finirà la guerra | Ucraina | la previsione di Paolo Mieli stravolge il quadro

(Di martedì 26 settembre 2023) "Secondo me vincerà l', ogni volta sembra che soccomba, tutti fanno i pessimisti e a volte soccombono veramente, però io sono convinto che gli ucraini vinceranno",lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7. Nel frattempo, nelle scorse ore, le Forze ucraine hanno riferito che è stato ucciso il comandante della flotta russa del Mar Nero, Viktor Sokolov, nell'attacco al porto russo di venerdì scorso. A tal proposito, lo storico ha spiegato: "Io non mi fido mai delle notizie date così, siamo durante la, le guerre si combattono anche con false notizie. Però questa notizia almeno nei fondamentali è vera, nel senso che il porto russo più importante sul Mar Nero è stato colpito nel fine settimana". Proprio l'attacco di venerdì, secondo, dimostra che Kiev ha ...

In occasione della giornata nazionale Plastic Free in programma il 30 settembre , l’associazione ha organizzato un nuovo evento nel comune di ...

Volete sapere come potrete ri vedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ? Siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Il video mostra come i Vigili del fuoco si preparano alle emergenze . L'addestramento degli equipaggi di elicottero ...

Con un gruppo che potrebbe non essere graniticoè stato detto negli ultimi mesi. Una squadra scossa da violenti terremoti, e poi c'è la questione Egonu (ma non solo quella, viste anche le altri ...... un'Italia atlantista che guarda all'Africapartner economico ealleato fondamentale per ... i buoni rapporti con Biden e con gli alleati di sempre, quelli delle destre europee:quali ...

Tegola Krunic: ecco come cambia il centrocampo senza il bosniaco Milan News

Goldman Sachs lancia sul Mot di Borsa un bond retail che rende fino al 7% annuo. Ecco come funziona ... Milano Finanza

Ci sono italiani che in questo frangente devono stringere la cinghia. E poi c’è chi invece avrà un aumento di stipendio: i sindaci. Nelle grandi città chi indossa la ...Cosa sono i coordinatori pedagogici e quali mansioni svolgono Ecco quanto si guadagna grazie a questo lavoro.