È morto David McCallum | volto noto di “NCIS – Unità Anticrimine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Si è spento, uno dei volti più noti della serie. L’attore aveva 90 anni, e, stando a quanto ha riferito il figlio Peter, èper cause naturali. La dedica del figlio per la morte diIl figlio Peter lo ha ricordato tramite una nota affidata alla rivista People. «Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”. E ha aggiunto: «Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se ...