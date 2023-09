BOGOTÀ () - Il 63enne presidente del Tigres, Edgar Paez, è stato ucciso a colpi di pistola , davanti alla figlia, fortunatamente illesa. Il numero uno della squadra che milita nel campionato ...Tematica tra l'altro vicina al maestro sin dalla sua prima infanzia trascorsa in quella... Queste opere, nelle quali ilfa la propria incursione, sono un'evoluzione ed un arricchimento ...

Dramma in Colombia, ucciso a colpi di pistola il presidente del Tigres Corriere dello Sport

Dramma in Colombia, ucciso il presidente del Tigres dopo una sconfitta Alfredo Pedullà

Dramma nel calcio colombiano ... ucciso dopo i mondiali del 1994 durante i quali – con un autogol decisivo per l’eliminazione della Colombia – era stato sfortunato protagonista. "La famiglia del ...Roma, 23 set. (askanews) - Il feretro di Fernando Botero è arrivato in Colombia dall'Europa per una intera settimana di omaggio cominciati a Bogotà: nella capitale la bara, coperta dalla bandiera ...