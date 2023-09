Drag queen legge Nino il T-rex in classe | la lezione scandalo ai bimbi

(Di martedì 26 settembre 2023) Il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione per fare chiarezza sull'evento dell'Aosta Pride week 2023

Rinviata più volte, alla fine la trasmissione di Alba Parietti , Non Sono Una Signora, è andata in onda quest’estate su Rai Due ed ha anche ottenuto ...

In una società in continua evoluzione, temi quali la diversità sessuale e la fluidità di genere stanno emergendo sempre di più nel dibattito ...

La terza stagione di drag Race Italia è finalmente diventata realtà! Oggi Paramount+ e WOW Presents Plus hanno infatti caricato il meet the queen s ...

In un'interrogazione, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Andrea Mafrin chiama descrive l'iniziativa come ' una lettura di libri ...

... questa volta, è il Sistema bibliotecario regionale, che ospiterà la lettura di un libro e un laboratorio creativo condotti da Francesco Pierri nei panni di Cristina Prenestina, ovvero una,...... il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Andrea Mafrin chiama descrive l'iniziativa come ' una lettura di libri dedicati specificamente ai bambini da parte di una cosiddetta '', ...

Aosta, una drag queen leggerà libri ai bimbi in biblioteca: è scontro tra Lega e Comitato Pride TGCOM

Drag queen legge "Nino il T-rex" in classe: la lezione scandalo ai ... ilGiornale.it

Il 30 settembre, nella biblioteca del quartiere Dora di Aosta, Francesco Pierri, nei panni della drag Cristina Prenestina, leggerà il suo libro 'Nino il T-rex' e guiderà bambini e bambine in un ...E' scontro in Valle d'Aosta tra Arcigay e Lega in vista di un evento dell'Aosta Pride week 2023. Il 30 settembre, nella biblioteca del quartiere Dora di Aosta, Francesco Pierri, nei panni della drag C ...