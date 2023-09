Donatella Versace | “Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano | la libertà di amare chi si vuole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) I CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 sono stati un tributo all’arte, alla sostenibilità e all’impegno civile. Ospitato nell’iconico Teatro alla Scala di Milano, questo evento unico ha chiuso la Fashion Week milanese premiando con l'”Oscar green” della moda sostenibile coloro che si sono distinti per l’impegno dedicato all’attenzione ambientale nella moda internazionale. Da sei anni questi riconoscimenti vengono consegnati infatti a personalità e aziende del fashion system che si sono distinti per l’impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta, per visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani e giustizia ambientale. Ma, soprattutto, sono l’occasione per ribadire la centralità del mondo della Moda nel dibattito sociopolitico e l’impegno per continuare ad essere uno strumento per esprimere valori ...