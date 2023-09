Don Patriciello | a Caivano in un mese cose mai viste prima | Meloni sta mantenendo le promesse

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Ora hanno nomi e cognomi i membri del branco che ha terrorizzato due ragazzine diobbligandole a subire stupri e violenze di gruppo. I nove arresti di questa mattina hanno dato una svolta significativa alle indagini su uno dei casi più raccapriccianti dell’estate. Un segnale che don Mauriziogiudica molto importante. Il sacerdote che si batte per il ritorno della legalità e della serenità nella zona sottolinea anche come si stia rendendo visibile e concreto l’impegno dello Stato per la “bonifica” promessa dalla premier Giorgia. Donstale“In questoabbiamo vistoche non si sono maiin Italia – ha detto– ...