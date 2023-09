(Di martedì 26 settembre 2023) Nel corso del suo viaggio di quattro giorni in, il commissario Ue al Commercio Valdisha trattato con le autorità di Pechino anche la questione dell'invasione russa in Ucraina e il ...

Nel corso del suo viaggio di quattro giorni in, il commissario Ue al Commercio Valdisha trattato con le autorità di Pechino anche la questione dell'invasione russa in Ucraina e il rinnovato blocco del commercio del grano ucraino ...Nel corso del suo viaggio di quattro giorni in, il commissario Ue al Commercio Valdisha sollevato con le autorità di Pechino il problema della bilancia commerciale Ue sempre più in deficit nei confronti del gigante asiatico: un ...

Dombrovkis: la Cina deve impegnarsi per l'export del grano ucraino ... Il Sole 24 ORE

Auto elettriche - Dombrovskis: "Con la Cina mancano reciprocità e ... Quattroruote

Martedì, 26 settembre 2023 Home > aiTv > Dombrovkis: la Cina deve impegnarsi per l'export del grano ucraino Roma, 26 set. (askanews) - Nel corso del suo viaggio di quattro giorni in Cina, il ...Roma, 26 set. (askanews) - Nel corso del suo viaggio di quattro giorni in Cina, il commissario Ue al Commercio Valdis Dombrovkis ha sollevato con le autorità di Pechino il problema della bilancia comm ...