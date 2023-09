Dl migranti | la stretta del governo sui minori Espulsione per chi mente su età e identità | adolescenti con gli adulti nei Centri | la bozza

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) IlMeloni taglia drasticai diritti deistranieri non accompagnati che arrivano oggi sulle coste italiane. Nelladel nuovo decreto legge è prevista l’accoglienza insieme con glideglitra i 16 e i 18 anni. Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive perminorenni il prefetto «può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni» in una sezione dedicata neiordinari, «per un periodo comunque non superiore a novanta giorni». Non solo, nel testo è prevista l’nel caso in cui il migrante attesti falsa età. Toccherà al migrante stesso attestare quanto sia minorenne o meno.anche per chi ...