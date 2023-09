Dl Energia | Zavalloni Fegica | “Bonus benzina inadeguato | intervenire sulle accise”

Leggi su notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) “Quello sui carburanti è un intervento risibile e il montante stesso lo dichiara apertamente: 100 milioni di euro sono pochi, sono circa 80 euro a persona, forse meno”. Secondo-Cisl il Dlapprovato ieri in Consiglio dei ministri “è una misura inadeguata” . Il sindacato chiede ancora una volta un intervento del governo, per calmierare il prezzo dei carburanti. Ai nostri microfoni, il segretario nazionale Alessandro. “Al momento il governo non ci ha ancora convocato per il confronto promesso prima dell’estate. Siamo preoccupati perché abbiamo già avuto un’esperienza negativa col decreto sul prezzo medio. In quell’occasione gli incontri non sono valsi a nulla e le nostre proposte sono rimaste inascoltate. Quindi noi siamo disponibili al dialogo, ma anche scettici”, ...