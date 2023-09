Disinnesco ordigno bellico a Battipaglia | stop ai treni per dodici ore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDomenica 1 ottobre sarà sospeso il traffico ferroviario nella tratta Pontecagnano –. È una misura eccezionale assunta per consentire ildell’rinvenuto, , in via Turco, per l’appunto nei pressi della linea ferroviaria aore dialla circolazione su rotaie: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del primo giorno di ottobre.Ne consegue che iregionali percorrenti la tratta locale subiranno cancellazioni parziali o totali. Partono i servizi sostitutivi: è stato per l’occasione approntato un programma dettagliato di corse in autobus, al fine di garantire i collegamenti con le stazioni interessate dalle variazioni deicoinvolti. Gli autobus ...