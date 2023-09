Diretta-Video I funerali di Giorgio Napolitano | la salma lascia il Senato | cerimonia laica alla Camera | chi parlerà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilaici del presidente emerito della Repubblica. Alle esequie presenti quattro capi di Stato e un emerito, oltre cento ambasciatori e il Parlamento in seduta comune. Il rito deilaici è un inedito per l'aula della. Ille è rigido e dettagliato in diverse fasi. Il feretro arriva da Palazzo Madama, sede dellaardente, e viene collocato nella sala del Governo. Nove gli interventi previsti: oltre ai presidenti di, parleranno il figlio di, Giulio, e la nipote Sofia. Poi i cinque oratori scelti dfamiglia. Ore 11:18 Ladi...