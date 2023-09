Dior SS 2024 | le streghe in passerella alla Paris Fashion Week

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 26 settembre 2023) Life&People.it Abbattere gli stereotipi di una figura quasi mitologica per proseguire la sempre interessante indagine sul mondo femminile. Non poteva aprirsi meglio la Settimana della Moda di Parigi, inaugurata con la nuova collezioneSpring Summer, in cui Maria Grazia Chiuri rilegge il mondo della stregoneria esaltandone il lato indipendente e libero esplorando nuove sfaccettature del suo storytelling orgogliosamente femminista rileggendo come sempre i codici della maison. La scossa reazionaria di Maria Grazia Chiuri Una collezione spinta da una grande, se non grandissima urgenza sociale quella della stilista italiana che, osservando un ritorno incombente e oppressante di un certo tipo di patriarcato, ha voluto dare lei stessa una scossa, cercando di svegliare anche quella parte di donne che si lasciano schiacciare dagli stereotipi, ...