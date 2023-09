Dior porta “le streghe” in passerella a Parigi

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 26 settembre 2023) “Sono una donna, non sono una santa” cantava Rosanna Fratello più di quarant’anni fa. “Anzi, sono una strega” aggiungerebbe oggi Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di. E lo sono tutte quelle donne che oggi, come ieri, si ribellano, combattono quotidianamente gli stereotipi e le contraddizioni di una società che ostacola una loro piena emancipazione. La sfilata di“Non sono uno spazio vuoto tra le tue pagine”, “Non sono solo una mamma, una moglie, una figlia. Sono una donna”, “Il mio corpo non è un divertimento a poco prezzo. Quando dico no, è no”. Parole profonde che con le immagini coloratissime della pubblicità sessista anni Sessanta-Settanta esplodono lungo le pareti dello spazio immenso alle Tuileries per il defilè di, con la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri che continua a ...