Dionisi punta a ripetersi in Inter-Sassuolo | la probabile formazione ? Sky

Prima del match contro la squadra di, Massimiliano Allegri, CT bianconero, ha ammesso che ... Bajrami e Berardi; infine, come primadavanti a tutti, Andrea Pinamonti. Bene, ora la ...Non solo una sconfitta, ma una vera e propria disfatta quella del Mapei Stadium, dovevince ... che dimostra come il suo allenatore c'abbia visto giusto: può fare la. L'unica fortuna per ...

Sassuolo, Dionisi ora punta l'Inter: "Proveremo a dare fastidio anche a loro" TUTTO mercato WEB

Dionisi: "Ecco chi gioca tra Consigli e Cragno. Su Berardi, Pinamonti e Laurienté..." Fantacalcio ®

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa con la Juventus. Queste le parole riportate da TuttoMercatoWeb.