Diabete | la sfida di liberare i pazienti dalle iniezioni di insulina Il Mit di Boston testa un nuovo dispositivo impiantabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023)condalla necessità di frequentidiè una delle maggiori sfide del mondo scientifico e della ricerca in campo diabetologico. Un promettente approccio consiste nell’impiantare cellule pancreatiche isletiche in grado di produrrequando necessario. Tuttavia, uno dei principali ostacoli a questo approccio è che una volta impiantate, le cellule alla fine si trovano senza ossigeno e smettono di produrre. Per superare questa, gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (Mit) hanno progettato unche non solo contiene centinaia di migliaia di cellule isletiche produttrici di ...