Detenuto evade dal carcere di Teramo con drone e corda

Leggi su agi

(Di martedì 26 settembre 2023) AGI - Sarebbe fuggito utilizzando unada alpinista lunga 50 metri, 'passata' alper mezzo di un. Quello che è successo lunedì nel'Castrogno' diè da film. Così secondo una prima ricostruzione sarebbe evaso, Roland Dedja, albanese di 39 anni, rinchiuso in una cella da solo, finito inper un'accusa di associazione a delinquere in tema di stupefacenti. Qualcuno per ora rimasto ignoto, gli avrebbe passato gli attrezzi perre, tra questi unche avrebbe recapitato fino all'inferriata della cella, con due viaggi, dapprima il filo d'angelo utile per segare le sbarre e poi lada arrampicata, di quelle in uso in alpinismo. Uno o più complici, da sotto e dal punto più basso della ...