Denis | «L’Inter è una certezza | squadra compatta! Fa la differenza»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)ha conquistato la quinta vittoria di fila in campionato. L’ex attaccante argentino,, ha parlato delladi Inzaghi? German, a Leo Talk su Sportitalia, si è espresso sulle due milanesi: «? È una, sta facendo la. È unamolto compatta e questo è un fattore che fa la. Mentre il Milan dipende tanto, forse troppo, da Leao. Sabato il ha vinto con poco, il Verona non ha creato molto. Per i rosso eri tre punti fondamentali dopo diverse difficoltà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...