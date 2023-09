(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Continuano a salire, seppur di poco, idiin. Sono 36 iconfermati, trasmessi localmente ine notificati al 25 settembre. Dall'inizio dell'anno sono stati notificati, inoltre, 200diimportati da altri Paesi, per undi 236. La Lombardia (81) e il Lazio (48) sono le regioni con più. E' quanto emerge dal bollettino della febbreaggiornato oggi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). L'età media deiè 35,5 anni e il 54,6% è maschio. Nel precedente aggiornamento erano 27 iconfermati trasmessi localmente in, per undi 181. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web ...

Dengue Italia 2023, crescono casi: 236 in totale. Le Regioni più colpite Adnkronos

La Dengue è arrivata in Italia: primi focolai, ecco dove. Le cose da sapere sulla malattia tropicale e come proteggersi Ilmeteo.net

