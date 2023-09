Democratici pronti a scaricare Biden | ma chi al suo posto?

(Di martedì 26 settembre 2023) Ormai basta dare un’occhiata alla stampa mainstream per capire che qualcuno all’interno del Partito Democratico ha deciso che Joeè un candidato troppo debole per consentirgli di riconquistare la Casa Bianca. Quando le articolesse dei giornaloni a stelle e strisce iniziano a cantare la stessa canzone, è evidente che hanno ricevuto una velina e stanno preparandosi all’ennesima character assassination. Nel caso del presidente degli Stati Uniti non sarà nemmeno necessario fare chissà quali salti mortali: le inchieste sugli affari poco chiari condotti negli ultimi anni dalla famigliasono più che sufficienti per causarne praticamente la morte politica. Se non fosse stato difeso dalla congiura del silenzio di quello che alcuni opinionisti di destra chiamano Industrial Censorship Complex, ovvero l’alleanza scellerata tra media e Silicon ...

Tali processi non sonogiacché non prevedono un'elezione dal basso, ma una nomina, però,... Può darsi che non ci siano leadera questa sfida, sarebbe però importante che almeno vi ...... dopo il Congresso regionale, dei Giovanid'Abruzzo, l'organizzazione giovanile del ...di 11 ragazze e ragazzi da tutta la regione - annuncia il segretario regionale Saverio Gileno -...

Giovani Democratici abruzzesi, insediata la nuova segreteria ... L'Aquila Blog

La crisi petrolifera degli anni ’70-’80, il crollo dell’Unione Sovietica e l’esplodere della Cina del dopo-Mao come gigante economico hanno segnato una svolta irreversibile nei rapporti di forza tra ...Segretario dei Giovani Democratici della provincia di Imperia, in merito alla questione del CPR a Ventimiglia. Se ad oggi Ventimiglia non è pronta a gestire questa situazione, è frutto di una becera ...