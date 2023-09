“Dedicato a chi non c’è più” | ricavato per un bimbo malato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEccoci qui con la comunicazione che da tempo tutti aspettavamo;La scelta è stata studiata e vagliata a fondo, ci siamo seduti a tavolino con chiunque avesse proposte e motivazioni, abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati e alla fine abbiamo votato così scegliendo la destinazione deldi beneficenza della terza edizione dela chi non c’è più! Quest’anno abbiamo deciso di aiutare, quanto sia possibile farlo in queste situazioni, un nostro piccolo concittadino (per una questione di privacy non verranno fatti nomi) donando l’interodella giornata – circa 2000 euro; Il nostro piccolo amico, ormai da un po’ combatte contro un terribile sarcoma, sottoponendosi a terapie e continue cure nella provincia di Napoli.Il nostro augurio è donare quanto più sollievo possibile, a lui e alla sua ...