Decreto migranti | la bozza | Strade Sicure + 400 agenti ed espulsione soggetti pericolosi e chi mente sull' età

(Di martedì 26 settembre 2023) Si attende mercoledì 27 settembre per l'arrivo della primadelsul tavolo del consiglio dei ministri. Intanto il testo è già fatto circolare ed è visibile come l'esecutivo intenda procedere contro lo smisurato aumento di sbarchi, ed i conseguenti disagi che da ciò derivano, se

Secondo le stime, entro fine 2023, in Italia saranno sbarcati circa 200 mila Migranti . Numeri da record per un singolo anno solare. Così, il ...

Il ministro dell'Interno illustra il provvedimento espulsioni per i maggiorenni, novità per i minori , tutele per tutte le donne. Il Decreto ...

tutela massima per tutte le Migranti , che avranno accesso alle strutture dove è previsto il massimo livello di accoglienza, ma non solo, come ...

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La premier Meloni, che in nove mesi ha vara to quattro decreti fallimentari sull'immigrazione, si è detta commossa per ...

“Qualsiasi decisione venga assunta per stringere le maglie va presa, sapendo che comunque questa situazione è difficile da affrontare da soli”. Sono ...

Con ilin vigore, dovrebbe dimostrare innanzitutto di essere minorenne. Poi, verrebbe subito taglieggiata dalle autorità italiane, che le chiederebbero 5 mila euro per non finire ...Pochi giorni fa, infatti, il governo ha partorito unche prevede il trattenimento deiin un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) durante la valutazione della richiesta d'asilo.

Da gennaio a settembre 289 minori sono morti nel Mediterraneo. Da inizio anno oltre 11mila hanno attraversato il mare. Perplessità sul pacchetto per il riconoscimento dell'età, e no ai ragazzi di 16 e ...