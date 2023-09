Decreto migranti | la bozza | minori sopra i 16 anni fino a tre mesi nei centri per adulti Rilievi già allo sbarco per individuare l’età

(Di martedì 26 settembre 2023) I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (cioè regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinquee inseriti nel contesto lavorativo e sociale) potranno essere espulsi “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” dal ministro dell’Interno, dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Lo prevede, all’articolo 1, ladel nuovocalendarizzato all’esame del Consiglio dei ministri di mercoledì. Quando ricorrono “gravi motivi di pubblica sicurezza”, si legge ancora, l’espulsione è invece disposta dal prefetto. Il provvedimento, sostiene il governo nella relazione illustrativa, si è reso necessario in quanto nell’attuale Testo unico sull’immigrazione “non viene individuata l’autorità amministrativa deputata all’adozione del ...

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Il decreto legge sul Mezzogiorno, assegnato alla commissione Bilancio, va assegnato anche alla Affari costituzionali, in ...

Sarà necessaria una cauzione di quasi 5mila euro ai richiedenti asilo che non vorranno essere trattenuti in un Cpr, almeno fino all’esito ...

In un annuncio che sta suscitando un acceso dibattito pubblico, il ministero dell’Interno italiano ha pubblicato un decreto il 22 settembre, ...

Ad istituire questo meccanismo di 'garanzia finanziaria' è il decreto legge del Ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. ...

I richiedenti asilo che vorranno evitare i centri per i rimpatri, dovranno versare una cauzione di circa 5mila euro . È quanto contenuto nel decreto ...

Il governo Meloni è in procinto di approvare un nuovo decreto legge sui migranti . Le novità emergono dalla riunione preparatoria che anticipa il ...

Nei confronti di chi ha permesso di soggiorno di lungo periodo.16enni anche nei centri ordinariRoma, 26 set. " "Consiglio (non richiesto) al ministro Piantedosi: in vista del Consiglio Ue affari interni di giovedì, tolga dal tavolo (revocandolo) l'assurdodella tassa (4938 ) ai. È eticamente vergognoso e giuridicamente sballato. Lo Stato non è né scafista né schiavista". Lo scrive su X il senatore di Italia viva Enrico Borghi, ...

Governo, sul tavolo due decreti su migranti e versamenti fiscali TGCOM

Cos’è questa cauzione di 5mila euro per i richiedenti asilo Il Post

Circolano da oggi pomeriggio le bozze delle misure sul tavolo dei ministri convocato per domani pomeriggio, i migranti ancora al centro, ma anche proroghe urgenti per la scuola e la sanità ...Decreto migranti, ecco la bozza del nuovo provvedimento che andrà domani all'esame del Consiglio dei ministri. Tra le novità, i titolari di permesso di soggiorno di ...