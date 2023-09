Decreto energia | come funzionano i bonus per le famiglie e la moratoria per gli scontrini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri ilche prevede una proroga per gli sconti in bolletta e un nuovocarburanti per lepiù abbienti. Previsti anche agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici e una sanatoria per gliche avverrà mediante il ravvedimento operoso. Stanziati fondi per 1,3 miliardi di euro, le nuove misure messe in campo dal governo, fonte lavoroediritti.comSono 1,3 miliardi i fondi messi in campo dal governo per attuare gli 8 articoli che costituiscono il testo del nuovo. La prima misura messa in campo per lemeno abbienti è la proroga del ...