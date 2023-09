Dear Mama | su Disney+ la docu serie su Tupac Shakur e sua madre Afeni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Arriva in Italia lache racconta la vita del rapper, leggenda della musica black, ucciso a 25 anni, e sua. Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, risultando launscripted più vista di sempre su FX,: The Saga ofandsi appresta a debuttare sua partire dal 4 ottobre, data in cui verranno rilasciati in streaming tutti e 5 gli episodi. Il regista Allen Hughes, che è anche produttore esecutivo e sceneggiatore, è riuscito a ripercorrere il rapporto tra l’artista, uno dei più influenti della storia recente della musica, e sua. Partendo dal rapporto ...