De Laurentiis indagato | Varriale stuzzica i tifosi juventini | “Nessuna dimissione in vista”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 settembre 2023) Enricoha commentato con una frecciata aila notizia dell’iscrizione di Denel registro degli indagati. CALCIO NAPOLI. Enrico, volto noto della Rai, ha commentato con una stilettata ai, la notizia dell’iscrizione di Aurelio Denel registro degli indagati per falso in bilancio legato all’acquisto di Osimhen.: “Dal Napoli Filtra Totale Serenità” Le parole disono state chiare: “Un atto dovuto dopo il passaggio degli atti dalla Procura di Napoli a quella di Roma per una vicenda già archiviata dalla Giustizia Sportiva che potrebbe riaprirla solo davanti a fatti nuovi rilevanti. Dal Napoli filtra totale serenità, non sono alle viste ...