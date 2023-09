De Laurentiis indagato per falso in bilancio «Presunte plusvalenze fittizie per l' acquisto di Osimhen dal Lille»

Sconvolgente notizia per i tifosi del Napoli , il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato indagato : le motivazioni Come se non bastasse, a ...

Il presidente del Napoli Aurelio Dea Roma per falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen, fatto dalla società napoletana nell'estate 2020. Il fascicolo è arrivato nella Capitale dalla procura di Napoli. Si ...Il procedimento è legato a presunte plusvalenze fittizie nell'acquisto dell'attaccante nigeriano Il presidente del Napoli, Aurelio Deper falso in bilancio nell'indagine relativa all'acquisto di Victor Osimhen nel 2020. I pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il patron del club. Il ...

De Laurentiis indagato – SportMediaset ha lanciato la bomba: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato inserito dai PM della procura di Roma nel registro degli indagati ed il rischio ...Il fascicolo sulle plusvalenze fittive per l'acquisto di Osimhen è stato trasmesso ai pm romani dalla Procura di Napoli. La giustizia sportiva peraltro ha già archiviato ...