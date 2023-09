De Laurentiis in prima pagina | silenzio sulla nuova inchiesta per la Juve

(Di martedì 26 settembre 2023) La stampa ha dato ampio risalto all’iscrizione di Denel registro degli indagati per il caso Osimhen, mentre è passata sottolache coinvolge lantus. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Aurelio De, presidente del Napoli, con l’accusa di falso in bilancio. Il caso riguarda il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020 e coinvolge presunte plusvalenze fittizie. La notizia è stata ampiamente riportata dalla stampa nazionale, con richieste di pene severe e paragoni con lantus. Deinignorata L’iscrizione di Aurelio Denel registro degli indagati per il ...

Grana Hirving Lozano in casa Napoli . Come riporta il Corriere dello Sport , il messicano, fuori dai piani di Garcia, avrebbe accetta to la ...

Non nega, ma neppure risponde Thiago Motta . In estate il tecnico rossoblù era stato accostato al Napoli per sostituire Spalletti e sul tema, a due ...

Un'altra iscrizione nel registro degli indagati per Aurelio De, stavolta dalla Procura di Roma . L'ennesimo " atto dovuto " nel percorso lungo, quasi ... che non hanno néné dopo visto ...Deha inteso lo scudetto come un trionfo personale e non ha recuperato il rapporto con Spalletti. E, alla fine del casting è arrivato Garcia che non è lascelta. E' già anomala la ...

