Dazn | nuova offerta per il pacchetto Start | inclusa la Serie A fino al 31 ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023)da parte diper chi si abbona al, il piano che con 9.99 euro al mese offre il basket, la boxe, l’NFL, l’UFC e gli altri sport di combattimento, dunque non il calcio. Eccezionalmente, però, dal 26 settembre al 31saràlaA, con tutti e dieci i match a giornata. Dunque con dieci euro al mese, per tutto, sarà possibile seguire anche gli incontri del massimo campionato, con tanti big match in programma tra cui Inter-Roma e Milan-Juventus. Come riporta il sito di, “con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 9,99€ al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico ...