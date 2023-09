Damiano David dei Maneskin | “Giorgia Soleri è stata importante | senza di lei sarei morto Mi sarei fatto uccidere | lo dico apertamente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Dopo la pausa estiva è tornato Gianluca Gazzoli con BSMT, il luogo dove “tutto può succedere”. Sul canale YouTube ufficiale del programma, è possibile infatti vedere e ascoltare “il ballo della vita”, l’episodio condeiprotagonista. Il frontman della band ha parlato per più di un’ora della propria vita, professionale e non. Dalla tv ai grandi stadi, passando per il rapporto con i fan e quello con i media. Fino a quando, sul finale, ha parlato anche dell’amore e in particolar modo del legame con, l’ex fidanzata con cui è stato legato per diversi anni. Ad un certo punto, parlando del grande successo che può anche stordire, il presentatore gli ha chiesto: “Ilche ci fosse una persona accanto (, ...