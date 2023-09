Dalmine | chiuso il casello autostradale nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023)per unaildi. Sulla A4,tratta Milano-Brescia, dalle 21 di29 alle 5 di30, sarà completamente chiusa la stazione di, in entrata e in uscita, per consentire lavori di riqualifica della stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate. Altre chiusure previste per ildi Seriate: stop al passaggio dei veicoli anche dalle 21 di martedì 26 fino alle 5 di mercoledì 27. Le uscite (e le entrate) consigliate sono quelle adiacenti di Grumello e di Bergamo.