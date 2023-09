(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Si può trasformare un classico petto di pollo con le patate in un piatto, sfizioso e sano, anche per chi soffre diinfiammatoriedell'intestino? Sì, secondo Fabio Potenzano,siciliano che fa parte del cast di "E' sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici su Rai1 e insegna all'Istituto alberghiero di Palermo, dove da qualche anno è attivo un indirizzo di studi in cucina salutistica. Tantipossono far parte dell'alimentazione quotidiana di chi ha la colite ulcerosa o la malattia di Crohn – ne soffrono circa 270mila italiani, con i pazienti giovani in aumento – perché avere una malattia infiammatoria cronica intestinale (Mici) non significa dover rinunciare al gusto a tavola. Anzi, la dieta amica dell'intestino può e deve essere ...

Un linguaggio in codice per ‘ ordinare ’ la droga . Così il noto ristoratore palermitano, Mario Di Ferro, finito oggi ai domiciliari nell’ambito di ...

(Adnkronos) – Un linguaggio in codice per ' ordinare ' la droga . Così il noto ristoratore palermitano, Mario Di Ferro, finito oggi ai domiciliari ...

Palermo, 26 set. (Adnkronos Salute ) - Si può trasformare un classico petto di pollo con le patate in un piatto gourmet , sfizioso e sano, anche per ...

... come hanno sottolineato gli esperti dell'associazione Amici Italia, in occasione della Terrasini Event Night 2023, evento di beneficenza che unisce scienza e alta cucina, organizzato...... la verità è sui giornali Chi è vaccinato aspetti 5 o 10 anni per sapere se l'ha scampata... 2023 Malore improvviso mentre lavora in cucina, loCristian Menia muore a 38 anni Cristian ...

Salute, dallo chef piatti gourmet per le malattie intestinali croniche Adnkronos

Salute, 10 chef stellati ai fornelli per le malattie croniche dell'intestino La Gazzetta del Mezzogiorno

Portofino - Arrestato il molestatore e stalker seriale di Portofino. In manette è finito Salvatore Mariano, 27 anni, fermato in Veneto dopo un folle inseguimento per dieci chilometri. L'uomo si ...Spirits&Colori presenta Vesuvius Magma Gin, un gin straordinario che lascia emergere i caratteri distintivi del Mediterraneo, con un gusto intenso e deciso.