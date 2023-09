Dalla Spagna sono sicuri | Perez ha scelto il sostituto di Ancelotti

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Real Madrid è reducebrutta sconfitta nel derby contro l’Atletico: tiene però banco la questione allenatore per la prossima stagione Dopo sole vittorie doveva arrivare il primo stop. L’aspetto negativo, però, è che sia giunto in una partita molto sentita come il derby. Il Real Madrid, infatti, ha perso la propria imbattibilità cedendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.