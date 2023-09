Dalla Spagna | “L’Inter pensa a Isco a zero per la prossima estate”

Le buone prestazioni di Malick Thiaw con il Milan non sono passate in osserva te: stando a Defensa Central, il Real Madrid ha messo nel mirino...

Il Real Madrid è reduce Dalla brutta sconfitta nel derby contro l’Atletico: tiene però banco la questione allenatore per la prossima stagione Dopo ...

Il contratto di Lucas Vazquez con il Real Madrid scade al termine della stagione e il futuro dell'esterno spagnolo può essere in...

Jan Oblak può lasciare l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, il Manchester United , non soddisfatto dalle...

Dalla Spagna riferiscono come in casa Milan sia tornato un nome per provare a rinforzare la mediana nelle prossime sessioni di Calciomercato